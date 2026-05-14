Aumento de “smishing” durante fechas festivas: ¿qué es y cómo no caer?

Con el masivo uso de la tecnología prácticamente a diario, también aumentan los intentos de estafa digital, una modalidad que incluso tendría un aumento durante las fechas festivas, según el el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y el CERT.

“Los días festivos representan momentos de celebración y descanso, pero también son aprovechados por ciberdelincuentes que buscan engañar mediante promociones falsas, mensajes sospechosos o sitios fraudulentos. El incremento de compras, reservas y envíos de regalos genera un escenario propicio para este tipo de ataques”, menciona la cartera estatal.

Al respecto, su centro de respuestas sostiene que uno debe sospechar de supuestas ofertas que son “demasiado atractivas”, ya que esto es una alerta. Asimismo, otra recomendación principal es siempre revisar la reputación de las páginas web antes de realizar compras o reservas, especialmente en redes sociales o plataformas poco conocidas.

Un punto que no se puede dejar de lado es desconfiar de sorteos que uno no recuerda haber participado, al igual que de mensajes que generen presión para actuar con rapidez, ya que los ciberdelincuentes tienden a utilizar la “urgencia” como estrategia para impedir que las víctimas verifiquen la información.

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Smishing: ¿qué es y cómo evitarlo?

El smishing es un tipo de estafa que se realiza a través de mensajes de texto (SMS) o WhatsApp. Los ciberdelincuentes intentan engañarte utilizando enlaces falsos con el objetivo de robar datos, dinero o acceder directamente a tu dispositivo.

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Si una persona ingresa a un enlace “engañoso” podría entregar tus contraseñas, exponer tus datos bancarios, descargar malware, perder el acceso a tus cuentas e inclusive permitir el robo general de tu información.

Asimismo, estos mensajes suelen estar diseñados para generar miedo, apuro o curiosidad para que uno actúe rápidamente y algunos ejemplos son:

Paquetes retenidos

Premios ganados

Compras aprobadas o confirmaciones de vuelos

Alertas de que tu cuenta va a ser bloqueada

Por otra parte, para protegerse de estas estafas digitales, se recomienda lo siguiente:

Verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad que supuestamente te contacta.

Revisar cuidadosamente quién es el remitente del mensaje.

No abrir enlaces sospechosos que te lleguen de forma inesperada.

Nunca compartir códigos de verificación con nadie.

Activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas para añadir una capa extra de seguridad.

Reportar y eliminar de inmediato los mensajes que consideres fraudulentos.

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