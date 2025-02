Diego Martínez: “El de mañana es el partido más importante”

“Vamos a hacer como lo hacemos siempre, poniendo lo mejor que tenemos para iniciar mañana el partido que es muy importante, así lo tomamos siempre, el partido más importante es el que nos toca jugar. Tuvimos un resultado muy positivo de visitante, pero tenemos que tomar con la misma seriedad de siempre”, aseguró Martínez en conferencia de prensa.

El lunes tuvieron una reunión con los jugadores después de la derrota ante Olimpia. “Después de cada partido nos reunimos, hablamos de lo que creímos que iba a suceder, de lo que sucedió y lo más importante de todo es escucharle a ellos. Ellos nos marcan el rumbo, lo que sintieron, el lunes con mucho dolor lo hicimos de la misma manera porque se perdió un partido importante”.

Habló de los lesionados en el plantel. “Lo de Abel Luciatti le llevó mas tiempo de lo que le llevó en Tigre, el resto esta bien, todos disponibles salvo Carlos Favero que esta con una carga muscular al igual que Alan Benítez, el resto esta todo bien y queremos que ambos esten disponibles para el juego ante Guaraní”.

Fue consultado si pud hablar con Roberto Fernández después del clásico. “Fernández está normal, bien, dolido como todos, aunque imaginate alguien como él que es de la casa y ama tanto la institución, dejo miles de cosas para volver y tiene unas ganas para seguir aportándole al grupo. Queremos corregir las cosas que no se hicieron bien y seguir con los que si se estan haciendo bien”.

No cree que exista el once ideal. “El once ideal no cro que existe, nos adecuamos de acuerdo al momento, crecer nos falta muchísimo, somos un equipo en formación y no quiero justificar nada con eso. Necesitamos tiempo de trabajo, tenemos mucho por crecer y mejorar y en eso estamos todos los días para que cada uno nos dé lo mejor que tiene”.

Habló de la posición de Gustavo Velázquez y el ingreso de Diego León. “Gustavo juega en la selección de lateral a veces, Diego León en las formativas lo hizo también como extremo, siempre hablamos con ellos, están dispuestos a ayudar al equipo, entendimos que para estos partidos Gustavo nos iba a ayudar de lateral. Guillermo Benítez estaba cansado y decidimos que León ingrese como lo hizo, después terminó jugando de lateral”, finalizó.