Luqueño, con una campaña de descenso

Cuatro derrotas y tres empates, con el casillero de triunfos en blanco para el Sportivo Luqueño, que en medio del oscuro panorama deberá afrontar el martes el decisivo partido contra Sportivo Ameliano por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Lea más: Libertad, puntero implacable

El choque internacional entre auriazules y albiazules se disputará en el estadio Arsenio Erico de Nacional, a las 21:30, con la conducción arbitral del chileno Cristian Garay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego de la derrota de este viernes por 3-0 contra Libertad, en La Huerta, los fanáticos luqueños reaccionaron contra la dirigencia. El blanco de las críticas fue el presidente Hugo Daniel Rodríguez, por la conformación de un pobre plantel y la elección de los técnicos.

Si el Sportivo no logra su primera victoria del año entre semana, es altamente probable la salida del entrenador Gustavo Eliseo Morínigo, por la sencilla razón que su equipo no juega a nada y no da señales de mejoría. El orientador había llegado a la institución a principios de febrero en sustitución del argentino Juan Pablo Pumpido.

El ambiente en campamento luqueño no es el mejor. Los malos resultados golpean y genera el desencanto de la afición que está sufriendo más de la cuenta.