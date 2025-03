Primer grito triunfal de Nacional

La Academia sale del último lugar

Nacional por fin pudo concretar un triunfo en el campeonato Apertura que le permitió salir de la última posición de la tabla al vencer con mucho trabajo a un disminuido Tembetary, que si bien tiene en su plantel a jugadores de mucha experiencia, su juego no refleja tal cosa.

Con varias ocasiones ofensivas y con una determinación fija La Academia arremetió de entrada a Tembetary, que no podía salir de la presión en los minutos iniciales.

Tan alta fue esa presión que se generó un tiro de esquina desde el sector izquierdo que fue bien ejecutado por Fabián Franco, un envío certero al área donde apareció solo el zaguero central Juan Monteagudo para conectar de cabeza y vencer la resistencia del portero Chena para lograr el gol y la primera ventaja en el encuentro.

El elenco Rojiverde reaccionó con varias insinuaciones arriba, pero carentes de jugadas precisas para la concreción de una llega que le diera oportunidad clara de gol, lo más cercano fue un tiro libre de Juan Francisco Esteche.

En la segunda mitad Arturo Villasantti mandó a la cancha a los veteranos José Ariel Núñez y Rodrigo Rojas para darle, lo que se suponía, mejor y equilibrado juego y aumentar el flujo ofensivo de su equipo.

Pero esa teoría previa no se pudo aplicar ya que cuando mejor estaba en la cancha el lateral Éver Cáceres fue expulsado, de forma correcta por el juez Díaz de Vivar, por doble amonestación. Esta salida inesperada del defensor desvirtuó totalmente el juego que se pretendía generar.

El que no aprovechó esa ventaja numérica fue el local, que de parte de su entrenador Sarabia, hasta el momento, no se observa ninguna mejoría en su juego, pese a contar con jugadores jóvenes y de calidad, no pudo aumentar la diferencia en el marcador.