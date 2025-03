Guaraní venció a Cerro Porteño con un gol a los 94 minutos y es nuevo escolta de Libertad

Cerro Porteño volvió a perder y por segunda vez consecutiva, un clásico. Ni la Copa Libertadores, con el 7-1 a Monagas en Fase 2, trajo calma a Barrio Obrero después del tropiezo contra Olimpia en el superclásico. Hoy, La Nueva Olla volvió a hervir y fue por una derrota que puede dejar al Ciclón fuera de la pelea por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en la ¡séptima fecha!

Guaraní pegó el golpe y ahora es nuevo escolta de Libertad, aprovechando también el empate 1-1 de Olimpia en la visita a General Caballero en Juan León Mallorquín. El gol que rompió el cero y que selló el triunfo del Aborigen llegó a los 94 minutos: Diego Fernández, quien ingresó en el segundo tiempo, volviendo a la actividad tras una larga lesión, marcó en un contragolpe.

Cerro Porteño, desesperado y ansioso

A pesar de insistir tanto, en cantidad y no en calidad, con el fin de volver a triunfo, Cerro Porteño fue un equipo devorado por su propia desesperación y ansiedad. También, fue consumido por la gente. La presión de los hinchas empezó en el pitazo inicial de Juan Gabriel Benítez. Silbó el pase atrás y abucheó en los errores. Al final, cantó el tradicional “fuera Zapag”.

Guaraní emparejó la posesión por momentos, pero en gran parte, defendió con el objetivo de contra atacar. Generó un par de ocasiones en el primer tiempo, la más clara, aquel tres contra dos que terminó con el apurado remate de Alcides Benítez que pasó a un metro del palo derecho de Roberto Jr. Fernández. En el segundo, la postura fue casi absolutamente defensiva.

Guaraní ganó con un gol a los 94 minutos

Independientemente a defender, el conjunto de Francisco Arce no sufrió. Obligó al rival, en parte, a rematar de lagar distancia, a acelerar las decisiones, todas incorrectas. Aunque estuvo arrinconado, no perdió la esperanza de una oportunidad. Estuvo, por los cambios, preparado para tal escenario. Y llegó la chance, a los 94 minutos, y no falló con la definición de Diego Fernández.

Con seis defensores azulgranas en el área y solo tres atacantes aurinegros, para el Legendario fue suficiente: Richard Torales cabeceó un centro desde la derecha pasado, Jr. Fernández generó rebote hacia el medio y entre dos adversario, Fernández metió la cabeza para colocar el balón en el ángulo inferior izquierdo, lejos del portero y de alguna chance defensiva.

Guaraní es el nuevo escolta de Libertad

Guaraní escaló al segundo puesto de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Aborigen suma 15 puntos y está a 4 unidades de Libertad, que lidera con 19 al golear el viernes 3-0 a Sportivo Luqueño en La Huerta. Por su lado, Cerro Porteño es séptimo con 8, a 11 del Gumarelo y a 7 del escolta, con cuatro equipos arriba, entre los que aparece Olimpia.