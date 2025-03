Diego Martínez: “Logramos el objetivo del semestre”

Sobre el partido: “Propusimos un juego más vistoso, es verdad que tuvimos menos control del rival, pero cada vez que atacamos lo hicimos bien y el equipo nuevamente mostró carácter y no sufrimos en la parte defensiva. Es difícil armar el equipo cuando tenes dos competencias a la par, lo de Jony (Torres) fue una precaución, espero no sea grave, y lo de (Juan) Iturbe al hacer un esfuerzo muy explosivo también sintió y espero que no sea nada”.

Lea más: Maradona “fue asesinado”

“Ese empate sobre el final fue inmerecido y te genera dudas, pero pudieron afrontar y por eso me voy contento y satisfecho con lo que se logró”. “Es lógico que se necesita tiempo para entrenar para lograr mejores resultados, pero dentro de todo conseguimos muchas cosas y con esta base iremos creciendo”, puntualizó.