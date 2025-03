Olimpia: Derlis, al quirófano una vez más

Una de las principales figura del Olimpia es Derlis González. El #10 franjeado será intervenido quirúrgicamente en la semana por un problema meniscal de la rodilla derecha.

“Decido dejar de quejarme del tiempo recorrido. Decido felicitarme, avanzar y enfocarme en todo lo que me hace falta. Nada me queda grande porque le tengo a Dios, quien me acompaña y me sostiene en los momentos de dificultad. Gracias señor. Tu amor por mí es infinito”, posteó el atleta en las redes, acompañando con una canción religiosa titulada “Todo va a estar bien”.

El historial de lesiones de Derlis marca traumatismos leves en los años iniciales de su trayectoria y daños de consideración posteriores. El 1 de noviembre de 2020 sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, en un partido entre el Decano y San Lorenzo, en Para Uno, con victoria del elenco local por 3-1.

El 19 de marzo de 2023 sufrió otro duro golpe. En aquella ocasión fue durante la disputa del clásico blanco y negro contra Libertad, en el Bosque, con triunfo franjeado por 2-1. Los estudios determinaron compromiso óseo de la tibia y ligamentos de la rodilla izquierda.

Como el sistema de comunicación del club del barrio Mariscal López no es del todo eficiente, la afición sigue aguardando un informe relacionado al “jugador franquicia” (emblema), que en principio estaría al margen de las actividades durante tres meses.

La lista de principales atletas que están bajo cuidado médico la componen Orlando Junior Barreto, en proceso de retorno; Alex Franco, quien estaría en condiciones de retornar en la undécima fecha, y Gastón Olveira, cuya vuelta está estimada para el segundo semestre, después de experimentar una “fractura diafisiaria espiroidea de peroné” y “lesión del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo” durante el duelo del pasado 3 de febrero contra Tembetary, con triunfo olimpista por 3-0.