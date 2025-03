Selección paraguaya: Alfaro siente y lo vive como una final el partido frente a Chile

En la lluviosa tarde/noche de este lunes, en el segundo día de entrenamiento del plantel de la selección nacional, como hizo costumbre, el técnico Gustavo Alfaro se acercó a saludar a los periodistas y no se rehusó a dar algunas palabras. Respecto al partido contra Chile, remarcó que “es una final para nosotros y lo tenemos que sentir y vivir de esa manera”.

De los veintiocho futbolistas citados, veinticinco ya están en Albiróga; esta anoche se lo espera a Juan Espínola y mañana se integran Alex Arce y Omar Alderete, con quienes se completará el grupo palpitando el partido de pasado mañana frente a Chile, a las 20:00, en el Defensores del Chaco, con el arbitraje del brasileño Raphel Claus.

Alfaro, en la amena charla de ayer en la nubosa tarde remarcó: “En las selecciones nacionales no tenés un trabajo de continuidad, no es como en un club, en el cual jugás un partido una semana y la siguiente corregís detalles y vas modificando cosas. Acá el último partido lo jugamos contra Bolivia y pasaron más de tres meses, y es mucho lo que pasó en el medio del camino, uno siente que debería ser una continuación de aquello”.

Chile: “Será un partido muy difícil, Chile tiene una selección que cambió mucho en el último combo, que está muy bien, con una generación de jugadores jóvenes que le dan una dinámica muy buena y va a ser un partido muy complicado. La expectativa que uno vive en el país lo he vivido en cada instancia que tengo la chance de caminar aquí o ir a alguna cancha. Esa pasión, ese sentimiento, esa devoción y ese amor que demuestra la gente, no solo a mí sino a todo el equipo, nos ha generado un compromiso muy grande y ojalá no le fallemos al país. Será como una final, se juega mucho”.