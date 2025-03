Torneo Apertura/Guaraní 1-Trinidense 3: Triqui sale de empates

Golpeó temprano, resistió y remató al final

Sportivo Trinidense logró salir de la racha de los empates anoche en Villa Elisa, hasta donde fue para enfrentar a Guaraní, en el inicio de una nueva fecha del torneo Apertura, la undécima.

Cuando apenas transcurrieron 52 segundos del pitazo inicial, Manuel Romero metió un derechazo en el ángulo del arco defendido por Gaspar Servio, quien no pudo hacer nada, abriendo el marcador para el cuadro de Trinidad. Bombazo para los dirigidos por Francisco Arce, cuando apenas comenzaban a acomodarse en la cancha y tras un error en la salida de la línea defensiva.

El golpe tempranero hacía pensar que el Aborigen iba a salir con todo en busca de la igualdad, situación que se dio, aunque de nuevo un segundo golpe llegaría con un penal para el Triqui, tras un pisotón de Alcides Benítez a Melgarejo, que el árbitro Blas Romero no lo vio de entrada, pero el VAR terminó por corroborar la falta.

Néstor Camacho se encarga del remate desde los 12 pasos y con gran categoría la pica para dejar sin chances a Gaspar Servio, ampliando el marcador. Minuto final del primer tiempo y se produce otro penal, pero esta vez a favor de Guaraní, que Servio lo transforma el gol del descuento.

Dos desatenciones le pasaron la factura al cuadro aurinegro en el primer tiempo, así como mezquinar jugadores para otros compromisos, lo que obligó a “Chiqui” a realizar cambios tempraneros.

Se corrigieron las cosas, Guaraní arrancó mejor la complementaria, buscó la paridad por distintas maneras, pero enfrente tuvo a un equipo que supo resistir sin desesperar, inclusive con situaciones claras del rival, que lo hicieron figura al portero Víctor Samudio, con un par de tapadas que evitaron la igualdad.

Ya con el desorden y la desesperación de los aborígenes, el Triqui aprovechó una última situación de contragolpe con Ronaldo Báez arrancando desde su campo para superar a Servio y anotar el tercer gol para su equipo, que sentenció el marcador final del juego.

Francisco Arce: “Entramos desatentos”

Francisco “Chiqui” Arce, entrenador de Guaraní, fue bastante claro en su análisis del partido: “Perdimos el partido por el inicio y por el fin, prácticamente. Entramos desatentos, no queríamos que nos generaran daño rápido y así lo hicieron, con la formación que tenían era obvio que iban a atacar rápido y descargar con Néstor (Camacho) y los dos volantes que tienen mucha jerarquía para jugar”.

“Chiqui” comentó sobre el trabajo de sus dirigidos: “A pesar que después de los cambios controlamos el medio, tuvimos chances para empatar, pero no lo conseguimos. Me parece que pasa un poco por oir y no escuchar, es una cuestión que tenemos que corregir, porque revisamos todas las probabilidades y al final nos ocurre, tenemos que ser más estables, más seguros y realizar mejor las tareas que cada uno tiene, Guaraní es un equipo que tiene que andar como un todo”.