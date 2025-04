Torneo Apertura/Tembetary 1-Luqueño 1: Empate que no suma

Uno con argumentos, el otro con empuje

Atlético Tembetary y Sportivo Luqueño se enfrentaron en Villa Elisa, en un encuentro de dos necesitados por sumar de a tres puntos para salir del fondo de la tabla. El cuadro rojiverde se mostró con más argumentos para controlar el juego, a través de sus elementos como Juan Francisco Esteche, Willian Candia y su hombre de punta, Aarón Spetale.

En contrapartida, el equipo de la República de Luque presentó varias ausencias de sus habituales titulares, dando a entender que la prioridad pasa por otro torneo, la Copa Sudamericana, sin pensar que para llegar a esas instancias hay que primero pelear y sobresalir a nivel local.

Lea más: Guaraní-Olimpia, añejo duelo en Sajonia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tembetary aprovechó una salida rápida que terminó en un pase del defensa luqueño al arquero, considerado y sancionado por el árbitro Derlis Benítez como tiro indirecto, a pocos metros de la línea de gol. Se cobró la falta y del rebote una mano en el área que el VAR confirma como penal. Spetale se encarga del disparo que va por el poste derecho y rebota por la espalda de Ángel Espínola y para convertirse en gol.

Ya cuando estaba por confirmarse la victoria del Tembe, de nuevo el árbitro cobra penal, pero esta vez para Luqueño, que Brahian Ayala se encarga de asegurar y emparejar el marcador, en el minuto 94 de juego. Dos minutos más de adición y nuevamente suena el silbato. Penal para Tembetary, que generó gran confusión por una supuesta falta de Espínola, pero que el VAR terminó por desestimar para confirmar la paridad final.

Fuerte autocrítica de Gustavo Morínigo

El entrenador de Sportivo Luqueño, Gustavo Morínigo, se mostró bastante sincero al expresar su disconformidad por el nivel de su equipo.

“Ni siquiera quiero calificar el partido. No se acercó ni un poco de lo que fue con Ameliano, que la mayoría volvió a jugar, nos costó demasiado, no nos animamos, no jugamos y no podemos depender de ciertos jugadores para empezar a jugar, eso no puede pasar en Sportivo Luqueño. Ahí viene la autocrítica de parte nuestra y los jugadores de qué estoy entregando en cada partido, mi evaluación es mala”, significó.

Arturo Villasantti, DT de Tembetary, dijo: “Uno lamenta porque se hizo un partido bueno. Tuvimos las mejores situaciones. Estábamos manejando bien, tratando de salir de contra. Teníamos que haber hecho otras cosas y no hicimos. Las equivocaciones nos hacen perder dos puntos”.