Torneo Apertura 2025: General Caballero JLM y Guaraní igualaron sin goles para dejar un seco Ka’arendy

Poco juego de ambos reflejó el mal partido

General Caballero, que se estrenaba con Sebastián Vázquez en la dirección técnica, no pudo salir del cero frente a Guaraní, que tampoco tuvo el oficio de concretar un triunfo que le otorgue seguir peleando el título del Apertura. El poco juego de ambos llevó a que sea un partido para el olvido.

En la primera etapa casi no hubo llegadas que sean consideradas de peligro, al Aborigen le pasó factura la doble competencia, lo que obligó a Chiqui a cambiar un poco el equipo y arriesgarse por otros, como lo fue con William Mendieta, quien pidió cambio a los 36′ debido a una lesión –aparentemente muscular– lo que obligó a la primera variante.

En cuanto a General, que tuvo una interesante disposición táctica desde el inicio con cinco volantes, parecía que le iba a dar mejores opciones, las experiencias de Torales y Jordan podrían haber insinuado un poco más con el aporte de Maná y Teo Arce, pero esto no se vio, a lo mejor estaba en la pizarra, pero no se pudo llevar a cabo, dejando a un Roa solitario en ofensiva a quien no llegaba la pelota.

En la segunda etapa el ingreso de Barrientos y Maidana le dieron otro aire al Aurinegro, pero seguían sin causar daño a la defensa del Rojo, que jugó para la valla en cero.

La variante de Clementino González por el defensor Fernández fue una arriesgada movida de Vázquez que quería ganar en su debut. La intención fue buena, pero la ejecución no ya que el resto físico del local ya no daban condiciones de hacer de igual a igual en ese entonces por lo que su última energía lo usó en la defensa.

Una llegada clara tuvo Guaraní en el área con el remate de Diego Fernández y la espectacular intervención de Wastowski para lo que fue lo último del mal partido que se vivió anoche en el Ka’arendy.