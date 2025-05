2 de Mayo 0-Olimpia 0: El Decano, irreconocible

De un grande se espera mucho más

El partido fue nivelado, pero para abajo. Por el lado del 2 de Mayo se entiende, marcha último y le está costando sobrellevar la temporada, pero que Olimpia esté tan bajo es llamativo, porque tiene elementos como para contar con una estructura futbolística más sólida.

Costó encontrar una acción que se acerque a la definición. La misma llegó recién al minuto 21 con una conexión entre el Zabala y Leguizamón, para la resolución fallida del extremo, de lo más rescatable en términos ofensivos del Decano en la actualidad. Y en defensa sobresale el Topo, porque le pone polenta a cada intervención.

El Gallo norteño tenía la posibilidad de dañar aprovechando las defensas bajas del rival, que con sus incorporaciones dio la sensación que alcanzaría un gran protagonismo y al final genera una gran decepción, sobre todo internacional, que es lo más alarmante.

Doble cambio y mejoría de Olimpia en el segundo tiempo, lo que obligó a que el 2 de Mayo también levantara sus acciones. Es por eso que el espectáculo se hizo algo más entretenido, porque a medida en que los franjeados avanzaban en busca del desnivel, dejaban espacios atrás que no fueron explotados por los albiazules.

Un cabezazo del capitán Richard Ortiz dio en el palo, en la parte exterior del arco, sin intervención del arquero Servín, que tenía la seguridad que su marco no corría peligro en esa acción.

La ocasión más clara de gol se dio con un regate de Redes, el bloqueo parcial de Servín, la pelota que dio en el travesaño y no lo puede conectar Morínigo, hasta que el rebote quedó a Luis Abreu, cuyo frentazo dio en el palo.

Luego, cierta expectativa por la convalidación o no a través del VAR de una anotación de cabeza de Pratto que fue en evidente posición adelantada.

Los minutos finales fueron al todo o nada. Legui estuvo cerca con un zurdazo cruzado y la afición “avícola” palpitó con algunas cargas prometedoras que no fueron bien finalizadas.

El punto no le sirve a ninguno de los dos. El Gallo continúa en la cola, lejos de la fortaleza que le caracterizó jugando de local la temporada pasada. La conformación de su plantilla no fue la mejor.

De un grande como Olimpia se espera mucho más. No puede depender de la voluntad de Zabala ni de los arrebatos de Leguizamón para tratar de salir adelante en un deporte colectivo. Fabián Bustos rápidamente va perdiendo crédito. Si su elenco no tiene un cambio radical, no llega a fin de año.

Bustos: “Hicimos méritos para ganar”

“Hicimos los méritos para ganar el partido en un campo de juego muy difícil”, expresó el director técnico de Olimpia, Fabián Daniel Bustos (56 años), luego del empate de ayer 0-0 con 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

El conductor del Expreso Decano considera que “falta juego, gestar más situaciones, tenemos que trabajar más”. De los ocho cotejos dirigidos hasta aquí, Bustos logró dos victorias, igualó cuatro y perdió dos.

Con el primer semestre perdido y sin calendario internacional tras la despedida de la Copa Libertadores contra San Antonio Bulo Bulo del próximo jueves 29 en Sajonia (19:00), el argentino ya está enfocado en el segundo. “Vamos a prepararnos con todo para ganar el Clausura. Tenemos que seguir sumando para el acumulativo”, señaló el oriental.

Los tres rivales que le quedan al Decano en el Apertura son Libertad (miércoles a las 20:00, en el Defensores del Chaco), Nacional (domingo 25 en Encarnación, 19:00) y Recoleta FC. Este cotejo aún no está calendarizado.