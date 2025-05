Libertad, Cerro Porteño y Guaraní, en simultáneo por la fecha 20

Libertad, Cerro Porteño y Guaraní disputarán al antepenúltima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en simultáneo. La ronda puede consagrar campeón al Gumarelo si hay una combinación de resultados, motivo por el cual el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó los partidos del Ciclón y el Aborigen.

En principio, la visita del Azulgrana al Sportivo Ameliano estaba marcada para el miércoles 21 de mayo a las 15:00 en el estadio Ameliano Villeta, pero tanto el horario como el escenario fueron cambiados por la APF. Por su lado, el encuentro del Aurinegro frente a Atlético Tembetary, originalmente para el jueves a las 18:00, también sufrió variaciones (día y hora).

Libertad, Cerro Porteño y Guaraní, el miércoles

Al existir posibilidad de consagración, el Reglamento de Competiciones de la APF que los partidos involucrados deben estar fijados en paralelo. Por ende, Olimpia vs. Libertad en el Defensores del Chaco; Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en estadio a confirmar y Atlético Tembetary vs. Guaraní en el Luis Alfonso Giagni serán el miércoles 21 de mayo a las 19:30, hora de Paraguay.

La combinación que corona campeón a Libertad

Libertad es el único de los tres que puede gritar campeón en la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. La combinación que define el primer certamen de Liga de la temporada es el triunfo del Gumarelo, líder con 37 puntos; la derrota de Cerro Porteño, escolta con 34 unidades; el empate o derrota de Guaraní, tercero con 32 en la tabla de posiciones.