Salario mínimo: trabajadores rompen diálogo con empresarios y exigen reajuste de G. 647.000

Las principales centrales sindicales suspendieron las negociaciones con el sector empresarial en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

Los gremios obreros rechazan el reajuste oficial basado en la inflación del Banco Central del Paraguay (BCP) y solicitaron una audiencia urgente con el presidente Santiago Peña para negociar directamente un aumento del 22,3%.

La decisión de quebrar la mesa de diálogo se adoptó tras la tercera reunión de la Conasam. Según los dirigentes obreros, no existe apertura de los empresarios para analizar un incremento superior al porcentaje legal vigente, por lo que el conflicto salarial se trasladará ahora directamente al Poder Ejecutivo.

“Esta no es la primera medida que tomamos ahora, la de suspender nuestras conversaciones con el sector empresarial sobre el tema salarial. Eso no significa que nos retiramos de las negociaciones. Vamos a seguir negociando, pero directamente con el Gobierno y vamos a plantear para que el reajuste sea lo que nosotros planteamos”, declaró Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A).

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Gremios aprueban cuatro resoluciones clave contra Feprinco

Ante la falta de avances en la Conasam, las organizaciones de trabajadores aprobaron un plan de acción inmediato que consta de cuatro resoluciones políticas:

Rechazar la propuesta económica presentada por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco)

Desconocer el cálculo de inflación del BCP por considerar que no refleja el costo real de la canasta básica

Suspender las conversaciones con los empresarios hasta que exista voluntad real de debate

Continuar las negociaciones del salario mínimo mediante una audiencia urgente con el jefe de Estado

Exigen reajuste de G. 647.000 frente a inflación del BCP

Los representantes sindicales sostienen que el incremento automático derivado de la inflación oficial, estimado en poco más de G. 60.000, resulta totalmente insuficiente frente al encarecimiento diario de la vida en Paraguay.

En contrapartida, los trabajadores defienden un reajuste del 22,3%, equivalente a un aumento de G. 647.000. Esta cifra surge de un estudio técnico propio elaborado con apoyo de economistas a partir de datos históricos del consumo real.

Exigen reunión con Santiago Peña

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), Ramón Álvarez, señaló que la postura empresarial prolonga la incertidumbre de los trabajadores. El dirigente consideró que el Gobierno debe demostrar con decisiones concretas su reconocimiento de que el ingreso legal actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

En la misma línea, el titular de la Confederación Paraguaya del Trabajo (CPT), Francisco Brítez, informó que las centrales ya presentaron la solicitud formal de audiencia al presidente Peña para que adopte una definición política sobre el caso.

Por su parte, el vicepresidente de la CUT-Auténtica, José Pineda, defendió la propuesta sindical argumentando que está sustentada en datos técnicos y convocó públicamente al sector empresarial a debatir los criterios utilizados para calcular el aumento solicitado.

Cuestionan la canasta del BCP

Los dirigentes cuestionaron nuevamente la metodología empleada por el BCP para medir la inflación. Afirmaron que la canasta utilizada contiene bienes y servicios que no representan el consumo cotidiano de las familias obreras, por lo que los resultados no reflejan la pérdida real del poder adquisitivo.

Además, ratificaron su intención de impulsar cambios estructurales en el sistema de fijación salarial paraguayo.

Entre las alternativas planteadas figura crear el Instituto Nacional de Salario Mínimo o reformar la Conasam para convertirla en un organismo permanente de estudio del salario y del costo de vida, con capacidad de elaborar sus propios indicadores económicos.

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Conasam presentará informe al Ejecutivo el 15 de junio

Pese a la ruptura del diálogo con los empresarios, las centrales aclararon que seguirán participando de las instancias formales de Conasam mientras avanza el proceso legal. El cronograma institucional debe concluir el próximo 15 de junio con la presentación del informe final al Poder Ejecutivo.

No obstante, los trabajadores advirtieron que mantendrán firme su reclamo de un reajuste superior al propuesto por el sector empresarial y que la última palabra la tendrá el presidente de la República.

Bernardo Rojas también cuestionó duramente la posición empresarial al sostener que el salario mínimo vigente resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

“El salario mínimo que actualmente está establecido no cubre las necesidades básicas del trabajador. No alcanza 15 días con ese salario. Y los empresarios saben bien también, pero son los que manipulan los precios de los artículos de primera necesidad, son los que juegan con la suerte de los trabajadores. Tenemos que discutir de acuerdo a los números que tenemos y eso no quieren discutir. Entonces, no tenemos nada que hablar con ellos”, expresó.