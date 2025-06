General Díaz avanza a la Fase 2 de la Copa Paraguay

El partido parecía destinado a definirse desde el punto penal, con el reloj marcando el final del tiempo reglamentario. Sin embargo, el “Águila” encontró el desnivel, con el tanto que nació de un lateral de Máximo Mareco, quien lanzó el balón directamente al área rival. José Salgado intentó despejar el esférico, pero este quedó servido para Augusto Ruiz Díaz. Sin dudarlo, Ruiz Díaz ensayó una espectacular tijera que terminó ingresando al costado derecho del arco, dejando sin posibilidades al guardameta “librero” Blas Hermosilla.

Lea más: Torres Cué de Paso Yobái avanza de fase en la Copa Paraguay

Ese crucial tanto le sirvió al elenco comandado por Carlos Rubén Borja para asegurarse un lugar en la segunda fase del torneo de integración de la APF. En esta instancia, General Díaz ya conoce a su próximo rival: el Deportivo Santaní, equipo que actualmente milita en la División Intermedia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Emiliano Ghezzi (Vista Alegre). Árbitro: José Armoa. Asistentes: Lucio García y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Francisco Osorio.

Atlético Colegiales: Blas Hermosilla; Rodrigo González, Juan Cuevas, José Salgado y Robin Cáceres; Víctor Barchello (53’ Edwin Viveros), Hugo Romero (87’ Rodolfo Godoy), Jeremías Acosta (53’ Walter Servín) y Robert Espínola; Orlando Ávila (53’ Cristhian Gaona) y Elías Re (69’ Wilson Acosta). D.T.: Néstor Montanez.

General Díaz: Ángel Martínez; Máximo Mareco, Francisco Gasparini, Mario Godoy y Eudebio Núñez; Rodrigo Gauna (57’ Sebastián Lezcano), Pedro Cantero (57’ Elvio Fernández), Fabio Sosa (75’ Giovanni Villalba) y Mateo Godoy (66’ Thiago Rojas); Blas Cattaneo (66’ Augusto Ruiz Díaz) y Alan Burgos. D.T.: Carlos Borja.

Gol: 89’ Augusto Ruiz Díaz (GD). Amonestados: 16’ Alan Burgos, 64’ Francisco Gasparini y 85’ Elvio Fernández (GD).

Mañana prosigue la Segunda Semana

La Segunda Semana de la Copa Paraguay, el Torneo de Integración de la APF, prosigue este miércoles en el corazón del Chaco, específicamente en terreno de Benjamín Aceval, en Villa Hayes. La jornada promete doble acción futbolística en el estadio Isidro Roussillón Pascottini, con un par de enfrentamientos.

En el primer turno, la pasión del fútbol de ascenso se hará presente con un choque entre representantes de la cuarta y última categoría del fútbol paraguayo. Posteriormente, la propuesta de fondo ofrecerá un duelo de elencos que militan en la tercera división.

* Mañana, a las 16:30. Humaitá (Primera C) vs. Cristóbal Colón de Ñemby (Primera C), en el estadio Isidro Roussillón (Villa Hayes). Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Héctor Balbuena y Paulo López. Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

* Mañana, a las 19:00. Benjamín Aceval (Primera B) vs. 3 de Noviembre (Primera B), en el estadio Isidro Roussillón (Villa Hayes). Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Raúl Zalazar y Lorenzo Giménez. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.