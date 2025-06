Torres Cué de Paso Yobái avanza de fase en la Copa Paraguay

El equipo naranja de Paso Yobái no tardó en dejar su sello en el marcador. Apenas iniciadas las acciones, una brillante habilitación de Edulfo Benítez desde la zona medular encontró el desmarque de Marcial Ávalos. El atacante eludió el intento de cobertura de Rafael Franco y, quedó cara a cara con el portero Genaro Alarcón, a quien sometió con una sutil definición entre las piernas del guardameta, inaugurando el tanteador.

La supremacía del monarca del Departamento de Guairá se hizo aún más evidente cuando Marcial Ávalos volvió a aparecer en el marcador, firmando su doblete personal. Esta vez, Ávalos picó al espacio para recibir un largo cambio de frente de Derlis Ruiz Díaz, sorprendiendo por el costado izquierdo, a espaldas del lateral Matías Morán. Su definición, potente y al medio del arco, duplicó la ventaja para Torres Cué.

El complemento arrancó con una auténtica joya futbolística que hizo aún más abultada la diferencia y, sin duda, postula como el mejor gol de lo que va de la séptima edición de la Copa Paraguay. Tras una recuperación alta del esférico, Derlis Ruiz Díaz, cerca del círculo central, sacó un potente zurdazo que se coló directamente en el ángulo izquierdo de Genaro Alarcón. El portero, mientras se estiraba en un intento inútil, solo pudo observar cómo el balón besaba la red.

Ya con la hora de partido superada, el representante del Departamento de Paraguarí, el 15 de Mayo, logró el descuento por intermedio de Éver González. Recostado por la izquierda, González burló la marca de Carlos Álvarez y la salida del portero Eduardo Schluter para ejecutar una definición suave que, pasando entre las piernas de Ronaldo Rivarola, terminó en el fondo de la red.

Con esta sólida victoria, Torres Cué FC avanza a la Fase 2 de la Copa de Todos, donde tendrá un exigente examen: medirse con River Plate, un equipo que milita en la División Intermedia.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Pedro Ríos y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Lucas Zorrilla.

15 de Mayo de Ypoa: Genaro Alarcón; Hugo Maidana (87’ Luis Quintana), Rafael Franco, Matías Morán y Arnold Noguera; Éver González, Édgar Aranda, Emmanuel Barrios y Rody Medina (46’ José Mendoza); Pedro Rojas y Brian García (58’ Juan Portillo). D.T.: Marco Prieto.

Torres Cué FC de Paso Yobái: Eduardo Shuluter; Jorge González, Gustavo Brítez, Carlos Álvarez y Ronaldo Rivarola; David Segovia (74’ Alcides Espínola), Roberto Ledesma, Derlis Ruiz Díaz y Edulfo Benítez; Aldo Ruiz Díaz (90’+1’ Rubén Martínez) y Marcial Ávalos (74’ Alexis Benítez). D.T.: Wildo Escobar.

Goles: 70’ Éver González (15M); 7’ y 45’+2’ Marcial Ávalos y 50’ Derlis Ruiz Díaz (TC). Amonestado: 16’ Jorge González (TC).

Mañana prosigue la Segunda Semana

La Segunda Semana de la Copa Paraguay, el Torneo de Integración de la APF, prosigue este miércoles en el corazón del Chaco, específicamente en terreno de Benjamín Aceval, en Villa Hayes. La jornada promete doble acción futbolística en el estadio Isidro Roussillón Pascottini, con un par de enfrentamientos.

En el primer turno, la pasión del fútbol de ascenso se hará presente con un choque entre representantes de la cuarta y última categoría del fútbol paraguayo. Posteriormente, la propuesta de fondo ofrecerá un duelo de elencos que militan en la tercera división.

* Mañana, a las 16:30. Humaitá (Primera C) vs. Cristóbal Colón de Ñemby (Primera C), en el estadio Isidro Roussillón (Villa Hayes). Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Héctor Balbuena y Paulo López. Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

* Mañana, a las 19:00. Benjamín Aceval (Primera B) vs. 3 de Noviembre (Primera B), en el estadio Isidro Roussillón (Villa Hayes). Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Raúl Zalazar y Lorenzo Giménez. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.