Que el gran entusiasmo se premie con la clasificación de Paraguay

La Albirroja viene de una gran victoria sobre Uruguay (2-0), el entusiasmo es tan grande como la pasión de los paraguayos. Entonces que se nos permita elegir creer que podemos dar el golpe al tablero del selectivo mundialista y tener la satisfacción de ganarle a la selección brasileña por primera vez en su propio campo en el recorrido de esta competencia.

En la foja se apuntan tres triunfos paraguayos en esta competencia, pero estos fueron recientes y de local.

Están aquellos dos empates de visitante, en la previa a Argentina 78 y México 86 (ambos 1-1), y una paridad también puede valer en cierre del penúltimo combo, si Uruguay le gana a Venezuela, en Montevideo, o que Argentina derrote a Colombia, en Buenos Aires.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas combinaciones son considerando lo que será el puntaje del seleccionado paraguayo y que venezolanos y colombianos se sacarán puntos en la última fecha de las eliminatorias.

Lea más: ¿Asueto si clasifica la Albirroja? Esto indican desde Presidencia

Por qué no pensar en la victoria de Paraguay ante Brasil

A la buena costumbre a la que nos volvió a entusiasmar la Albirroja, por qué no pensar en “cazar otra utopía” más y tener el gusto de ganarle en su cancha a Brasil, que en busca de recuperar la jerarquía perdida deja de lado su tradición, tiene en el banco a uno de otra religión, y cuyo estreno no fue convincente y no hubo goles.

En la formación paraguaya se registra la única variante, la de Mathías Villasanti por Matías Galarza, no elegible por la acumulación de dos amarillas.

Lea más: ¿A qué hora viaja la selección de Paraguay para visitar a Brasil?