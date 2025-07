Olimpia enfrenta a Tembetary en el estreno de Ramón Díaz

Olimpia y Atlético Tembetary disputan hoy la tercera fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el Rojiverde juegan en el Defensores del Chaco de Asunción: a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Olimpia, el inicio de la era Ramón Díaz

Olimpia empieza el ciclo de Ramón Díaz, quien fue presentado el jueves en reemplazo de Fabián Bustos. El flojo arranque de campeonato, con el empate 1-1 ante Nacional y la derrota 4-3 frente a Sportivo Trinidense, obligó el cambio de entrenador. El riojano de 65 años, que dirigió a la selección de Paraguay y a Libertad, retornó al país después de cinco temporadas.

Tembetary, hundido en zona de descenso

Atlético Tembetary tampoco ha ganado luego de dos presentaciones en el certamen: 0-1 vs. Sportivo Ameliano en Villeta y 2-3 vs. Recoleta en Villa Elisa. El Rojiverde de Cristian Díaz está complicado con el promedio: es último, ocupando puesto de descenso, y por lo tanto, no tiene margen de error en la pelea por la permanencia en la máxima categoría.

La formación de Olimpia vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Juan Espínola; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso, Facundo Zabala; Rodney Redes, Giovanni Bogado, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Iván Leguizamón y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Atlético Tembetary vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Jorge Chena; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Marcelo Benítez; Cristian Mercado, William Candia, Édgar Ferreira, Francisco Esteche; Gabriel Gudiño y Paul Charpentier.