Recoleta FC: El técnico, en evaluación

El panorama actual de Recoleta FC no es del todo favorable para Jorge González Frutos (50), no por la cosecha de puntos, sino por el funcionamiento del equipo, que está distante al del Apertura.
Esta es la primera experiencia del conductor del Canario en la división de Honor, con un registro de 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas.
Uno de los puntos reclamados es que no exista un plan B para contrarrestar la propuesta de presión de los rivales, ya que a esta altura la propuesta de “Reco” es conocida por todos y requiere variantes en su juego, algo que las autoridades no perciben.
El domingo, Recoleta enfrentará a Libertad en La Huerta, a las 18:30.
La vacancia del suspendido Luis Cardozo sería ocupada por Julio Domínguez. Además se produciría el debut del experimentado Ronal Domínguez.
Por el puesto de sub 18 pugnan Giuseppe Guggiari y Álvaro Cabrera.