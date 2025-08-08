Soñora, desempolvado en Cerro Porteño

Fichado por Cerro Porteño a principios de temporada, Alan Soñora, nacido en Estados Unidos, con raíces argentinas, llamó inicialmente la atención por su “aura”, no así por su nivel futbolístico.

Lea más: Duelo vecinal y Copa Libertadores

El volante ofensivo totalizó 13 partidos con la casaca azulgrana, con el casillero de goles vacío.

La última presentación de Soñora en el Ciclón fue el 25 de abril, contra Sporting Cristal, por la Copa Libertadores (2-2). A partir de allí ya no fue considerado e incluso fue incluido en la nómina de prescindibles para el segundo semestre. Como tiene contrato vigente, decidió quedarse en el barrio a la espera de una oportunidad, que ahora la tiene, al menos para estar entre los suplentes en el choque vecinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Baja. Gastón Claudio Giménez (34) se encuentra con una lesión muscular y en principio se perderá los próximos cuatro partidos, incluyendo la serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El argentino, nacionalizado paraguayo, acumula 24 cotejos en Cerro, al que llegó este año proveniente del Chicago Fire estadounidense. El formoseño registra nueve presentaciones con la Albirroja, siete por Eliminatorias y dos por Copa América.

* Libertadores. Robert Piris da Motta no podrá jugar el miércoles contra Estudiantes (19:00) por acumulación de tarjetas. Como son dos las vacancias en el mediosector por la baja de Giménez, es altamente probable que Matías Pérez juegue de volante tapón, permitiendo el ingreso a la zaga del joven Lucas Quintana, que se encuentra al servicio de la selección Sub 20 para los amistosos con Brasil de hoy y el lunes.