2 de Mayo 0-Trinidense 2: Otro paso al cupo continental

Dominó en el inicio y aguantó en el final

Sportivo Trinidense encadenó el segundo triunfo al hilo. Esta vez, contra 2 de Mayo en el norte del país. El Triqui de José Arrúa marcó en ambos tiempos, pero en el primer período tomó el protagonismo del juego, siendo superior en gran parte del trámite. Pero recién pudo llegar al gol después de los 25 minutos.

Nelson Ariel Gauto anticipó un rebote, luego de un tiro de esquina, en la cabecera del área, superó a Orlando Colmán en la marca y definió colocado al ángulo inferior izquierdo del arquero Ángel Martínez.

Los de Santísima Trinidad generaron más ocasiones para un segundo tanto, pero no convirtieron y acabaron sufriendo en el cierre del período inicial.

El autor del gol falló en un rechazo dentro del área y permitió a Franco Aragón tener una oportunidad clara de gol, la segunda luego del disparo cruzado de Elías Alfonso que desvió al córner el portero Matías Dufour. El volante quedó cara a cara con el arquero y remató el esférico a la base del palo derecho.

La complementaria fue distinta: el Gallo salió con otra actitud, más ambiciosa, y fue en busca de la paridad. Tuvo acciones claras, pero salvadas en dos ocasiones por Juan Salcedo sobre la línea.

Jugado en ataque, los dirigidos por Marcelo Palau quedaron expuestos defensivamente. El visitante refrescó el ataque con jugadores rápidos luego de soportar la carga del rival.

En el segundo minuto de los cuatro agregados un contra fue necesaria para sentenciar el resultado. Tomás Rayer inició y Ronaldo Báez finalizó. El atacante ingresó dentro del área con el balón dominado y disparó al segundo palo para vencer a Martínez y establecer el 2-0 definitivo.

Con 48 puntos en el anual, el Auriazul quedó parcialmente a 3 de la zona de Copa Libertadores.

Aprovechar “la diferencia”

Perder de local golpea y mucho más cuando no se sacan provecho de las situaciones. “La falta de efectividad que tuvimos en el momento de definición y ellos las que tuvieron las aprovecharon. Nosotros tuvimos una en el primer tiempo para el empate, en el segundo también, creo que tres, cuatro cinco chances claras de gol, pero las tapó el arquero o pegó en el palo. Ahí estuvo la diferencia”, remarcó el técnico del 2 de Mayo, Marcelo Palau.

En el análisis del entrenador se agrega: “El segundo gol fue ya al final, después de que el trámite fue parejo. Nosotros tal vez con más posesión, sin encontrar los espacios, pero ellos un poco más de contragolpe esperándonos”.

A partir de ahora qué hacer: “seguir intentando con esta línea porque la manera de jugar nos resulta y en la mayoría de los partidos nos ha ido muy bien. Pero afinar las definiciones y controlar la ansiedad”.