Brasil fue superior, en amistoso con Paraguay

La Albirroja cayó ante la Canarinha por 2-0 y el lunes tendrá la revancha (16:00), en el segundo compromiso programado entre ambas selecciones. Joao Víctor Cruz abrió el marcador a los siete minutos para Brasil y Erick Belé puso cifra definitiva en el minuto 79, a favor de los visitantes.

Detalles del juego

Estadio: Carfem, de Ypané. Árbitro: José Méndez. Asistentes: Luis Onieva y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Derlis Benítez

Paraguay: Facundo Insfrán; Rodrigo López (80’ Maximiliano Duarte), Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana (73’ Tobías Morínigo); Santiago Puzzo (73’ Fabrizio Baruja), Ángel Aguayo (63’ Osmar Giménez) Gabriel Aguayo (80’ Óscar Cáceres) y César Miño (73’ Jonathan Ramos); Luca Kmet (64’ Rodrigo Villalba) y Tiago Caballero. D.T.: Antolín Alcaraz.

Brasil: Otávio Costa; Igor Felisberto, Bruno Alves, Arthur Dias y Leandro Gama; Joao Víctor Cruz, Murilo Pimentel, Rafael Coutinho y Riquelme Fillipi Souza (46’ Gabriel Texeira); Luca Meirelles (77’ Erick Belé) y Rhuan Gabriel Silva (77’ Kaique Correa). D.T: Ramon Meneses.

Goles: 7’ Joao Víctor Cruz y 79’ Erick Belé (B). Amonestados: 46’ Coutinho, 47’ Rhuan G Silva y 92’ Otávio Costa (B).