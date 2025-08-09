Fútbol Internacional

Brasil fue superior, en amistoso con Paraguay

La selección nacional Sub 20 se vio superado este viernes por Brasil, en el primero de los dos encuentros amistosos de preparación palpitando el Mundial Chile 2025, celebrado en la cancha del Centro de Alto Rendimiento Femenino de Ypané.

08 de agosto de 2025 - 19:54
Rodrigo Gómez aprieta la marca ante Souza, de Brasil, en el amistoso de este viernes en Ypané.
La Albirroja cayó ante la Canarinha por 2-0 y el lunes tendrá la revancha (16:00), en el segundo compromiso programado entre ambas selecciones. Joao Víctor Cruz abrió el marcador a los siete minutos para Brasil y Erick Belé puso cifra definitiva en el minuto 79, a favor de los visitantes.

Detalles del juego

Estadio: Carfem, de Ypané. Árbitro: José Méndez. Asistentes: Luis Onieva y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Derlis Benítez

Paraguay: Facundo Insfrán; Rodrigo López (80’ Maximiliano Duarte), Lucas Quintana, Axel Balbuena y Alexandro Maidana (73’ Tobías Morínigo); Santiago Puzzo (73’ Fabrizio Baruja), Ángel Aguayo (63’ Osmar Giménez) Gabriel Aguayo (80’ Óscar Cáceres) y César Miño (73’ Jonathan Ramos); Luca Kmet (64’ Rodrigo Villalba) y Tiago Caballero. D.T.: Antolín Alcaraz.

Brasil: Otávio Costa; Igor Felisberto, Bruno Alves, Arthur Dias y Leandro Gama; Joao Víctor Cruz, Murilo Pimentel, Rafael Coutinho y Riquelme Fillipi Souza (46’ Gabriel Texeira); Luca Meirelles (77’ Erick Belé) y Rhuan Gabriel Silva (77’ Kaique Correa). D.T: Ramon Meneses.

Goles: 7’ Joao Víctor Cruz y 79’ Erick Belé (B). Amonestados: 46’ Coutinho, 47’ Rhuan G Silva y 92’ Otávio Costa (B).

