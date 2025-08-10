En Mallorquín e Itauguá, los partidos del sábado

El primer duelo sabatino tendrá a General Caballero JLM frente a Sportivo Ameliano, en un juego en el que los puntos valen “oro” considerando la necesidad de uno y otro. El equipo de tierra adentro va de menos a más, pues luego de derrotas en los cuatro primeros comenzó a sumar justo con la vuelta del técnico Humberto Ovelar en el banco. Un empate y la primera victoria en el campeonato preceden al juego de hoy.

Por el lado del Sportivo, la urgencia de ganar se colgó en la puerta del vestuario del cuerpo técnico: el único triunfo en el torneo se registró en la primera ronda y luego se repartieron cuatro caídas y una paridad. Pero el calendario es algo pesado, en las tres recientes jornadas pasaron Olimpia (1-1), Guaraní (1-4) y Libertad (0-4).

La confrontación de segundo turno tiene a Sportivo Luqueño de local en Itauguá contra el casi sentenciado Atlético Tembetary, que parece incluso haber tirado la toalla y ya se piensa en el proceso 2026 con el entrenador Luis Fernando Escobar. Los dirigidos por Julio César Cáceres van por reponerse de la derrota de la ronda anterior frente a Sportivo Trinidense.

El arranque del Sportivo es bueno, se acomoda en la tabla del promedio, en la clasificación del campeonato no está lejos de las primeras posiciones.