General Caballero y Ameliano, la fecha 7 continúa en Ka’arendy

General Caballero y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 7 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojo y la V Azulada juegan en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General y el sueño de la permanencia

General Caballero quiere encadenar la segunda victoria después de superar 1-0 a Atlético Tembetary en la ronda anterior y continuar peleando por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojo de Humberto Ovelar, con 4 puntos en la tabla de posiciones del campeonato, está en zona de descenso: es undécimo con 1.051 debido a 122 puntos en 116 encuentros.

Ameliano y el deseo de volver a ganar

Sportivo Ameliano busca cortar la mala racha: tras debutar con triunfo, registra 5 juegos sin victorias, con 2 derrotas al hilo y recibiendo 8 goles por el 1-4 vs. Guaraní y 0-4 vs. Libertad. La V Azulada de Humberto García, también con 4 unidades en el certamen, pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2026 en el acumulativo: es octavo con 33 fuera de los puestos de clasificación.

La formación de General Caballero vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Richard Cabrera, Miller Mareco, Jorge González, Gabriel Molinas; Víctor Arguello, Juan Franco, Silvio Torales, Matías Schabus; Richard Salinas y Clementino González.

La formación de Sportivo Ameliano vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Julio González, Francisco Báez, Elías Rodas, Marcos Martinich; Alejandro Samudio, Estiven Moreira, Fredderick Alfonso, Kevin Isa Luna; Mathías León y Elías Sarquis.