Omar Alderete jugará en el Sunderland de la Premier League

Omar Alderete jugará en la Premier League: el periodista del Diario As, Álvaro Ramos, anunció el acuerdo entre el Getafe de España y el Sunderland de Inglaterra por el traspaso del futbolista paraguayo. “El central paraguayo pondrá rumbo a la Premier League en las próximas horas, el acuerdo es total”, escribió el español en redes sociales.

Ramos también reveló el monto de la operación: el club inglés, recientemente ascendido a la máxima categoría, pagará € 13.000.000 (€ 12.000.000 fijos + y € 1.000.000 en variables) por los derechos del jugador, que firmará hasta 2029. El defensor de la selección de Paraguay viajará en las próximas horas para realizar las pruebas médicas y firmar el contrato.

Sunderland, el octavo club de Omar Alderete

El Sunderland, fundado el 17 de octubre de 1879 y dirigido actualmente por el francés Régis Le Bris, será el octavo equipo en la carrera de Omar Alderete. Canterano de Cerro Porteño, debutando en 2016, también vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán de Argentina; Basel de Suiza, Hertha Berlín de Alemania y, Valencia y Getafe de España.

