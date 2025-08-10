Fútbol Internacional

Omar Alderete jugará en el Sunderland de la Premier League

Omar Alderete dejará el Getafe y fichará por el Sunderland de la Premier League. La operación sería por 13 millones de euros y el futbolista paraguayo firmaría hasta 2029.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 12:13
El paraguayo Omar Alderete, futbolista de Getafe. gentileza

Omar Alderete jugará en la Premier League: el periodista del Diario As, Álvaro Ramos, anunció el acuerdo entre el Getafe de España y el Sunderland de Inglaterra por el traspaso del futbolista paraguayo. “El central paraguayo pondrá rumbo a la Premier League en las próximas horas, el acuerdo es total”, escribió el español en redes sociales.

Ramos también reveló el monto de la operación: el club inglés, recientemente ascendido a la máxima categoría, pagará € 13.000.000 (€ 12.000.000 fijos + y € 1.000.000 en variables) por los derechos del jugador, que firmará hasta 2029. El defensor de la selección de Paraguay viajará en las próximas horas para realizar las pruebas médicas y firmar el contrato.

El paraguayo Omar Alderete, futbolista del Getafe, celebra un gol en el partido frente a Las Palmas por la fecha 31 de la LaLiga 2024-2025 en el Coliseum, en Madrid, Paraguay.

Sunderland, el octavo club de Omar Alderete

El Sunderland, fundado el 17 de octubre de 1879 y dirigido actualmente por el francés Régis Le Bris, será el octavo equipo en la carrera de Omar Alderete. Canterano de Cerro Porteño, debutando en 2016, también vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán de Argentina; Basel de Suiza, Hertha Berlín de Alemania y, Valencia y Getafe de España.

