Diego León: presentación en Old Trafford y suplente en amistoso

Manchester United disputó hoy el último amistoso de pretemporada. Y en la previa del partido, los Diablos Rojos presentaron a las nuevas incorporaciones 2025-2026: el esloveno Benjamin Šeško, el francocamerunés Bryan Mbeumo, el brasileño Matheus Cunha y el paraguayo Diego León. El ex Cerro Porteño ingresó a Old Trafford y fue ovacionado por la multitud.

“León guaraní”, escribió la cuenta en español del United acompañando la frase con una fotografía del momento en el que León salía al campo de juego para la bienvenida ante los hinchas. Posteriormente, el paranaense fue suplente y no ingresó en la victoria por penales contra la Fiorentina de Italia: empate 1-1 en los 90 minutos y victoria 5-4 en la tanda.

¿Diego León debuta en la Premier League?

Diego León formó parte de la pretemporada del plantel principal, realizó una buena adaptación y está en los planes del entrenador Ruben Amorim para el curso que arranca el próximo fin de semana. El estreno oficial del Manchester será en la Premier League, el domingo 17 de agosto, a las 12:30, hora de Paraguay, contra el Arsenal de Mikel Arteta.

