Sportivo Luqueño y la chance de descontar al líder Cerro Porteño

Sportivo Luqueño y Atlético Tembetary disputan hoy la fecha 7 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Rojiverde juegan en el Luis Salinas de Itauguá: arranca a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño puede descontar al puntero

Sportivo Luqueño tiene la oportunidad de volver al triunfo y disminuir la diferencia de puntos con Cerro Porteño, que empató sin goles con Nacional en el comienzo de la ronda. El Auriazul de Julio César Cáceres ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades, a 7 del Ciclón. Por su lado, está a 1 de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Atlético Tembetary, condenado a Intermedia

Atlético Tembetary es el único que no ha sumado algún punto en el campeonato. Luego de seis derrotas consecutivas, el Rojiverde de Luis Fernando Escobar marcha último en el certamen y está prácticamente condenado a retornar a la División Intermedia 2027. En el promedio, es último con solo 18 unidades en 28 presentaciones, en zona de descenso.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alberto Espínola, Adrián Brizuela, Lucas Monzón, Rodrigo Alborno; Julio Báez, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.

La formación de Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Pablo Adorno, Sebastián Olmedo; Orlin Barreto, Rodrigo Rojas, Édgar Ferreira, Alan Gómez, Gabriel Gadiño y Paul Charpentier.