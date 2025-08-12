Trinidense, 90 años: Fiesta de la Cruz amarilla

El aniversario del Sportivo Trinidense encuentra a los auriazules en su mejor momento deportivo, hilando por primera vez tres temporadas en la máxima categoría de nuestro fútbol.
La Cruz amarilla totaliza apenas siete años en el círculo privilegiado, en cinco etapas, 1994, 2007, 2010, 2017 y 2023/25.
La llegada del actual presidente, Norman Rieder, casi de manera circunstancial, cambió el enfoque de la entidad que tuvo un 2024 inolvidable, interviniendo en la Copa Libertadores y la Sudamericana en el mismo ciclo.
