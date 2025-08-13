Copa Paraguay: Trinidense avanza a octavos de final sin dificultades

Sportivo Trinidense no tuvo dificultades para dejar en el camino a Sportivo Limpeño, representante de la Primera División B, al que goleó esta tarde por 4-0 para instalarse en los octavos de final de la Copa Paraguay, instancia en la que aguarda por el ganador entre Nacional y 1° de Enero de Nueva Colombia.