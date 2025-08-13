Copa Paraguay: Trinidense avanza a octavos de final sin dificultades

La diferencia de categorías fue evidente, pese a que el elenco de la tercera categoría intentó emparejar el trámite con voluntad, con la posesión del esférico, con un manejo que llegaba hasta la mitad de la cancha. El elenco de Osvaldo Cohener Gaona tenía a Manuel Maciel como el arma más amenazante, pero el esférico no llegaba al veterano.
No tardó mucho el “Triqui” para ponerse en ventaja, en los primeros compases del encuentro, Marcos Gaona impuso su velocidad ante Isidro Saldívar, quien no tuvo otra alternativa que sujetarlo dentro del área, infracción que derivó en la sanción de la pena máxima, que el propio Gaona cambió por gol.
Cada vez que aceleraba, la “Cruz amarilla” modificaba el marcador y en esa primera mitad logró resolver el lance con los cabezazos de Hermes Villalba y Alan Cano, este último también marcó el cuarto con un tiro colocado. En la complementaria el auriazul manejó el partido favorecido por la abultada diferencia, bajando el ritmo y la intensidad.