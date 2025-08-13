Fútbol

Copa Paraguay: Trinidense avanza a octavos de final sin dificultades

Sportivo Trinidense no tuvo dificultades para dejar en el camino a Sportivo Limpeño, representante de la Primera División B, al que goleó esta tarde por 4-0 para instalarse en los octavos de final de la Copa Paraguay, instancia en la que aguarda por el ganador entre Nacional y 1° de Enero de Nueva Colombia.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 18:35
El atacante del Sportivo Trinidense Alan Cano celebra uno de los dos tantos que anotó ayer frente al Sportivo Limpeño. (Foto: @CopaParaguayAPF)
La diferencia de categorías fue evidente, pese a que el elenco de la tercera categoría intentó emparejar el trámite con voluntad, con la posesión del esférico, con un manejo que llegaba hasta la mitad de la cancha. El elenco de Osvaldo Cohener Gaona tenía a Manuel Maciel como el arma más amenazante, pero el esférico no llegaba al veterano.

No tardó mucho el “Triqui” para ponerse en ventaja, en los primeros compases del encuentro, Marcos Gaona impuso su velocidad ante Isidro Saldívar, quien no tuvo otra alternativa que sujetarlo dentro del área, infracción que derivó en la sanción de la pena máxima, que el propio Gaona cambió por gol.

Cada vez que aceleraba, la “Cruz amarilla” modificaba el marcador y en esa primera mitad logró resolver el lance con los cabezazos de Hermes Villalba y Alan Cano, este último también marcó el cuarto con un tiro colocado. En la complementaria el auriazul manejó el partido favorecido por la abultada diferencia, bajando el ritmo y la intensidad.

