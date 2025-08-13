Nacional, entre los 16 mejores de la Copa Paraguay

Le costó al “tricolor” quebrar el cero en el marcador, lo hizo recién en los minutos finales de la primera mitad, mediante la calidad de Arrúa, quien con un sutil pase elevado dejó de cara al gol a Jorge González y este ejecutó la definición por encima del portero Cantero.

Un minuto después, el propio Jorge González llegaría al segundo de su cuenta personal, sacando provecho del rebote por el larguero ante un disparo de Colmán, desviado por el portero Cantero, que posteriormente tuvo la complicidad del travesaño.

En la complementaria, Nacional haría abultada la diferencia con un penal de Hugo Adrián Benítez, un tanto de Mati Almeida aprovechando un rebote del portero, e Ignacio Bailone cerró la cuenta con una definición cruzada entre las piernas del arquero Wilson De León, quien había ingresado en la parte final.

