Copa San Isidro: Paraguarí será local en Carapeguá, el sábado

El Municipal de Carapeguá albergará el sábado el partido de ida de la Copa San Isidro de Curuguaty, a ser animado por Regional Paraguarí y Liga Mayor de San José de Uruguay, a las 16:00. Los “toreros” cuentan con la asesoría técnica de Francisco “Chiqui” Arce. La revancha está fijada para el sábado 30, en suelo oriental.