Copa San Isidro: Paraguarí será local en Carapeguá, el sábado

El Municipal de Carapeguá albergará el sábado el partido de ida de la Copa San Isidro de Curuguaty, a ser animado por Regional Paraguarí y Liga Mayor de San José de Uruguay, a las 16:00. Los “toreros” cuentan con la asesoría técnica de Francisco “Chiqui” Arce. La revancha está fijada para el sábado 30, en suelo oriental.

12 de agosto de 2025 - 18:07
Estadio Municipal de Carapeguá, sede del partido del fin de semana entre Regional Paraguarí y Liga Mayor de San José, Uruguay.
La Copa San Isidro de Curuguaty es animada por los campeones de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) de Paraguay, y la Organización del Fútbol del Interior (OFI), de Uruguay.

Regional Paraguarí afrontará la serie de ida y vuelta con Liga Mayor de San José tras conquistar la corona del Nacional Interligas y adjudicarse un cupo a la División Intermedia, en la que competirá como club, siendo fundado recientemente el Atlético Paraguarí, que cuenta con la presidencia de Atlético Paraguarí, bajo la presidencia del Lic. Oscar Ferreira.

Los “toreros” cuentan con la dirección técnica de Juan Arce y el asesoramiento de Francisco Javier Arce.

Las entradas para el fin de semana costarán 30.000 guaraníes en general.

El desquite está fijado para el sábado 30 del mes en curso, en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José.

