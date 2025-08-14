Fútbol

2 de Mayo: De Pedro Juan a Itauguá, con hospedaje alternativo

La alta ocupación hotelera en Asunción por el desarrollo de los Juegos Panamericanos Juniors hace que la delegación del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero busque un hospedaje alternativo con vistas a su partido del viernes contra Tembetary, a disputarse en Villa Elisa, a las 16:00.

13 de agosto de 2025 - 14:33
Miguel Ángel Barreto González (27 años), futbolista del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
La comitiva del Sportivo 2 de Mayo iniciará en la mañana de este jueves un largo y habitual recorrido para una nueva presentación en condición de visitante.

El Gallo norteño lidiará el viernes frente a Tembetary, en el estadio de Sol de América, a las 16:00, por la octava ronda del Clausura 2025.

Habitualmente, los “avícolas” suelen parar en el eje corporativo de Asunción, pero como los establecimientos hoteleros se encuentran prácticamente cubiertos, esta vez los pedrojuaninos vendrán a Itauguá, específicamente en el hotel Olimpo.

En cuanto a la formación de Marcelo Palau, la misma sufrirá modificaciones con relación al cotejo reciente contra Trinidense, con derrota en casa por 2-0.

Mathías Martínez se encuentra al margen por lesión. El orientador charrúa prepara otras variantes tácticas.

