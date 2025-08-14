Clásico blanco y negro será en Sajonia

En principio, el partido entre Olimpia y Libertad fue programado para el estadio Luis Alfonso Giagni de Sol de América, a las 16:00. El cambio de Villa Elisa a Sajonia (Asunción), se da para brindar mayor comodidad a los espectadores.

Lea más: Guaraní-Cerro Porteño cambia de escenario

Otro factor importante de la modificación de escenario es que los futbolistas podrán actuar sobre una pista en mejores condiciones, ya que en la actualidad, la cancha danzarina luce muy golpeada, no está en impecables condiciones como la temporada pasada.

Un aspecto a tener muy en cuenta es el relacionado a los sectores habilitados. Los espectadores solo podrán ingresar en Plateas y Preferencias. Los visitantes estarán en el sector E preferencial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tribuna Norte no podrá ser utilizada debido a un castigo impuesto por el tribunal disciplinario a los fanáticos por los disturbios generados en el reciente superclásico, mientras que Sur estará cerrado debido a los resabios de la inauguración de los Juegos Panamericanos. Algunos materiales quedan por ser retirados del lugar, además de la realización de la limpieza correspondiente tras el despeje del sitio.