Equipo de José Florentín recibe a Lanús

Con el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero como escenario, el encuentro entre Central Córdoba y Lanús comenzará a las 21:30. La serie se definirá el jueves 21 de agosto en el estadio Ciudad de Lanús. En el elenco visitante está anunciado el paraguayo José Canale, no así Ronaldo Dejesús, que se encuentra en etapa de recuperación luego de un fuerte golpe recibido en la cabeza.

Central Córdoba llega a los octavos de final tras derrotar a Cerro Largo de Uruguay por el duelo de repesca, al que accedió después de un andar desparejo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Ferroviario terminó tercero en el Grupo C del principal torneo continental, con 11 puntos pero peor diferencia de gol que Liga Deportiva Universitaria de Quito y el brasileño Flamengo, al que derrotó en abril en el estadio Maracaná.

Lanús, por su parte, finalizó primero e invicto en su grupo de la Sudamericana con tres triunfos y tres empates, relegando al segundo lugar al brasileño Vasco da Gama.

En el torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina, Central Córdoba ocupa actualmente el quinto lugar de la Zona A, con seis puntos producto de una victoria y tres empates en las primeras cuatro jornadas.

El Granate marcha cuarto en la Zona B, con la misma cantidad de puntos tras comenzar la segunda mitad del año con dos victorias y dos derrotas.

En la última fecha, Central Córdoba empató 1-1 con Newell’s Old Boys y Lanús venció a Talleres por 1-0.

El último enfrentamiento entre ambos equipos ocurrió hace casi un año, el 17 de agosto, en Lanús, y terminó en empate 1-1, con goles de Agustín Rodríguez para el local y Lucas Varaldo, de penal, para los santiagueños.

Para el duelo de este jueves, los locales, conducidos por Omar de Felippe, que cuentan con José Ignacio Florentín como capitán, no contarán por lesiones con Lucas Varaldo y Gonzalo Trindade. Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino arrastra una larga lista de excluídos por motivos físicos, entre quienes están Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Walter Bou, Ramiro Carrera, Franco Ortellado y Marcelino Moreno. EFE