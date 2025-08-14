Mineiro de Junior Alonso, por enderezar el rumbo

El Atlético Mineiro de Belo Horizonte espera sacar ventaja en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, para ir la próxima semana a Argentina con buenas opciones de clasificación, ante un Godoy Cruz que acaba de contratar al técnico Walter Ribonetto, tras su último revés en el Clausura, y que está centrado en el torneo local.

El estelar atacante Hulk y el lateral derecho Renzo Saravia regresarán a la alineación titular del Mineiro después de haber recibido descanso en el partido de la 19ª jornada de liga del pasado fin de semana, en el que el conjunto de Belo Horizonte empató 1-1 ante Vasco da Gama.

Este resultado deja al equipo en la décima posición de la liga brasileña, a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la Copa Libertadores.

El Atlético está mostrando mejor cara en las competiciones coperas. La semana pasada, consiguió derrotar al Flamengo en los octavos de final de la Copa de Brasil, en una eliminatoria que levantó la moral del equipo.

En la Sudamericana, llegó a octavos después de imponerse a Bucaramanga en la repesca, tras haber quedado segundo en el Grupo H, por detrás de Cienciano. Ante Godoy Cruz, el técnico Cuca puede recurrir a tres nuevos refuerzos del equipo, que a buen seguro comenzarán el partido en el banquillo: el mediapunta Reinier, que acaba de regresar a Brasil tras su discreto paso por la liga española; el centrocampista Alexsander y el delantero Biel.

El conjunto mendocino terminó líder e invicto del grupo D de la Sudamericana, y llega al encuentro tras caer derrotado por 2-1 contra Gimnasia en el torneo Clausura, en el que se ubica en la decimotercera posición.

Esa derrota le costó el cese al entrenador Esteban Solari, que ha sido sustituido por un hombre como Ribonetto, con experiencia en el “Tomba”.

Tras ser presentado, Ribonetto declaró que su prioridad es mantener al equipo en primera división, por encima de sus aspiraciones en la Sudamericana.

Godoy Cruz tiene una baja de última hora, la del centrocampista Juan Bautista Cejas, que deja la disciplina del equipo para emigrar a la liga griega. EFE