Copa Sudamericana: Bolívar, contra el Cienciano de Danilo Ortiz

El primer duelo entre Bolívar y Cienciano se disputará en los 3.650 metros de altitud del Estadio Hernando Siles, en La Paz, reducto de la Academia boliviana que accede a esta llave después de eliminar en el repechaje a Palestino de Chile con un marcador global de 6-0. El encuentro está marcado para las 19:00, hora paraguaya.

Lea más: San Miguelito recibe al Diriangén de Renzo Carballo

El equipo dirigido por el entrenador argentino Flavio Robatto llega después de ganar el sábado 5-0 al Real Tomayapo de Tarija, por la ronda 17 de la División Profesional de Bolivia, y que coloca a los celestes en la tercera casilla con 33 puntos.

La propuesta de Bolívar se articulará sobre la base de su arquero Carlos Lampe, el defensa argentino Miguel Torrén, los mediocampistas Robson Mahteus y el colombiano Daniel Cataño. Además, en la delantera contará con el experimentado uruguayo Martín Cauteruccio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el equipo peruano accede a los octavos de final de la Sudamericano tras alcanzar el primer lugar del grupo H en condición de invicto, con 10 puntos, por sobre el Atlético Mineiro de Brasil (9), Caracas de Venezuela (8) y deportes Iquique de Chile (4).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La escuadra dirigida por el argentino Carlos Desio es el equipo peruano que tuvo más cambios en el reciente mercado de pases, con la salida de Christian Cueva, Gaspar Gentile, Josué Estrada y Didier La Torre, entre otros, mientras que se reforzó con los delanteros Ray Sandoval y el uruguayo Cristian Souza.

El Escuadrón Rojo ocupa la novena posición del torneo local de Perú con 5 puntos tras el mismo número de partidos disputados.

Cienciano está desde el lunes por la mañana en La Paz y agendó dos entrenamientos antes del partido en el estadio Rafael Mendoza, propiedad del The Strongest de La Paz.

El partido de vuelta se jugará el próximo 20 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, situado a 3.399 metros de altitud. EFE