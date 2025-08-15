Agónica victoria de Encarnación FC

Con un gol de Florencio Yudis en el segundo minuto adicional, Encarnación FC pudo dejar los puntos en casa con su victoria contra Pastoreo FC por 1-0.

Lea más: Paraguarí, en la Copa San Isidro

El juego, celebrado en la capital del departamento de Itapúa, abrió el desarrollo de la fecha 22 de la División Intermedia, que consta de 30 rondas.

Sin el protagonismo esperado por su excelente plaza, el equipo encarnaceno al menos pudo dar un salto en la clasificación, hundiendo al adversario en el promedio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Armindo Rojas y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Encarnación FC: Máximo Núñez; Rolando Vázquez, Abel Brítez, Fernando Vega y Rodolfo Argüello; Sebastián Ayala (57’ Marcos Caballero), Blas Díaz (83’ Joshua Vera), Florencio Yudis y Fernando Escobar (57’ Pedro Arce); Franco Pelozo (71’ William Casanova) y Marcelo Dávalos (57’ Éver Cristaldo). D.T.: Braulio Armoa.

Pastoreo FC: Alex Báez; Víctor Martínez, Yefferson Palacios, Elián Vogado y Richard Araújo; Kevin Lezcano (85’ Carlos Van Der Ham), Darío Ferreira (79’ Gustavo Sanabria), Adrián Mereles y Pablo Candia (46’ Nildo Viera); Osmar Leguizamón (46’ Alexander Bundgaard) y Ricardo Solís (63’ Miguel Chamorro). D.T.: Francisco Argüello.

Gol: 92’ Florencio Yudis (E). Amonestados: 28’ Franco Pelozo y 76’ Florencio Yudis (E); 32’ Elián Vogado y 62’ Yefferson Palacios (P).