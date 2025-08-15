Copa San Isidro: Regional Paraguarí, con el comando del Chiqui Arce

Regional Paraguarí, campeona del Nacional Interligas, que en 2026 competirá en la División Intermedia con la denominación de Atlético Paraguarí, se dispone a disputar la Copa San Isidro de Curuguaty contra Liga Mayor de San José, Uruguay, contando con la asesoría técnica de un hijo dilecto de la ciudad, Francisco “Chiqui” Arce.