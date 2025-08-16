Atlético Tembetary y 2 de Mayo abren la octava ronda del torneo

El torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo abre hoy el octavo capítulo. Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan el primer partido de la jornada: juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Tembetary, hundido en zona roja

Atlético Tembetary es el único que no ha sumado puntos en siete juegos del certamen: perdió los 7 y está último en todas las tablas. En el promedio, el Rojiverde de Luis Fernando Escobar (campeón del Interligas con Paraguarí) ocupa puesto de descenso a la División Intermedia. La campaña es pésima, agregando la primera parte del año, en la que solo sumaron 18 unidades.

2 de Mayo, cortar la mala racha

2 de Mayo desea finalizar la racha de tres cotejos sin triunfos y continuar en la pelea por un boleto internacional para la temporada 2026. El Gallo norteño de Marcelo Palau, que perdió 2 y empató 1 en las últimas tres rondas, es undécimo (penúltimo) en el acumulativo con 26 puntos y está a 9 unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del siguiente año.

La formación de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Rolando García Guerreño, Wildo Alonso; Francisco Esteche, Rodrigo Rojas, Lucas Guiñazú, Duván Zárate; Orlin Barreto y Paul Charpentier.

La formación de 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, Pedro Sosa, César Ramírez, César Castro; Elías Alfonso, Brahian Fernández, Franco Aragón, Ronald Cornet; Matías Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz.

