Olimpia: Sin margen en otro clásico

A las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, es la confrontación con el equipo gumarelo, al que el Decano no le pudo ganar en el torneo Apertura (derrota y empate). Los precios de tiques son: 30.000 guaraníes (Platea, local), 30.000 (Preferencia E, visitante) y 60.000 (Preferencia A, B y D) y 80.000 (Preferencia C).

En cuanto a la formación, si bien resta el entrenamiento de mañana, por de pronto se vio en la pizarra del entrenador a: Lucas Verza; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Rodrigo Pérez e Iván Leguizamón; Derlis González y Tiago Caballero. No se descarta que varíe mañana.