Fútbol

Olimpia: Sin margen en otro clásico

Más que Olimpia, es sobre el entrenador Ramón Ángel Díaz que pesa más la exigencia de ganar a Libertad, el domingo en otro clásico, el tercero al hilo. Después de la derrota contra Cerro Porteño 3-2 (tras la ventaja de 2-0), en el superclásico, y la cachetada de Guaraní (4-0), en el añejo, el Franjeado precisa lavarse la cara.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 19:11
Iván Ezequiel Leguizamón (23 años), uno de los que debe recuperar su nivel en el once de Olimpia.
Iván Ezequiel Leguizamón (23 años), uno de los que debe recuperar su nivel en el once de Olimpia.Gentileza

A las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, es la confrontación con el equipo gumarelo, al que el Decano no le pudo ganar en el torneo Apertura (derrota y empate). Los precios de tiques son: 30.000 guaraníes (Platea, local), 30.000 (Preferencia E, visitante) y 60.000 (Preferencia A, B y D) y 80.000 (Preferencia C).

Lea también: Olimpia: Expansión franjeada

En cuanto a la formación, si bien resta el entrenamiento de mañana, por de pronto se vio en la pizarra del entrenador a: Lucas Verza; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Rodrigo Pérez e Iván Leguizamón; Derlis González y Tiago Caballero. No se descarta que varíe mañana.

Enlace copiado