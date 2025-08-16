Selección Paraguaya

Eliminatorias Sudamericanas: Último combo sin Pitta

Una lesión fibrilar en el posterior derecho hace que el delantero paraguayo del Bragantino, Isidro Miguel Pitta (foto), quede al margen del último combo de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 20:15
El paraguayo Isidro Pitta, futbolista de RB Bragantino, celebra un gol en el partido frente a Inter de Limeira por la fecha 7 del Estadual Paulista en el estadio Major José Levy Sobrinho, en Limeira, Brasil.
Isidro Pitta, jugador del RB Bragantino, de 26 años.@RedBullBraga

Un par de meses es el lapso de recuperación que precisa Isidro Pitta, quien pasa a ser otra resta en la lista de convocados de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección paraguaya que el 4 de setiembre enfrentará a Ecuador, en el Defensores del Chaco, y a cerrar el selectivo sudamericano el 9 del mes entrante en Lima contra Perú.

Otro que no está elegible en la lista de Alfaro es el defensor Ronaldo Dejesús López (Lanús), quien sufrió una fractura en el hueso frontal del cráneo, aunque no precisó pasar por el quirófano, que era el temor.

Uno que está en duda es el delantero Julio Enciso, que justamente ayer volvió a Inglaterra, donde seguirá su recuperación y definir su futuro en el Brighton. Poco probable que llegue.

