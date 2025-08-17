Fútbol

Guaraní vs. Cerro Porteño, un clásico con la punta del torneo en juego

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Ciclón juega en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción: el partido comienza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

16 de agosto de 2025 - 10:57
El argentino Sergio Araújo, futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy un clásico por el liderato del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen, escolta, y el Ciclón, puntero, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. El encuentro más importante de la octava ronda arbitra Blas Romero con el VAR de José Méndez.

Guaraní y la oportunidad de liderar

Guaraní quiere extender la racha de victorias y asumir la punta del campeonato. Con 16 puntos, el Aborigen de Víctor Bernay, ex DT del rival de turno, está uno por debajo de Cerro Porteño. El Legendario encadena cuatro triunfos, convirtiendo 8 goles en las últimas dos presentaciones, 4-1 a Sportivo Ameliano en La Arboleda y 4-0 a Olimpia en el Antonio Aranda.

Iván Ramírez (9), futbolista de Guaraní, celebra un gol en un partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Cerro y la chance de ampliar la ventaja

Cerro Porteño busca regresar al triunfo después del empate sin goles con Nacional y aumentar la ventaja en la cima de la tabla de posiciones. A días de la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el Ciclón de Diego Martínez, puntero con 17 unidades, es el único que todavía no perdió en el certamen local: registra 5 encuentros ganados y 2 empatados.

El argentino Ignacio Aliseda (c), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
La formación de Guaraní vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Alexandro Maidana; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.

La formación de Cerro Porteño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Darío Espínola, Robert Piris da Mota, Jorge Morel, Federico Carrizo; Sergio Araújo y Luis Amarilla.

