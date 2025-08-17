Guaraní vs. Cerro Porteño, un clásico con la punta del torneo en juego

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy un clásico por el liderato del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen, escolta, y el Ciclón, puntero, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. El encuentro más importante de la octava ronda arbitra Blas Romero con el VAR de José Méndez.

Guaraní y la oportunidad de liderar

Guaraní quiere extender la racha de victorias y asumir la punta del campeonato. Con 16 puntos, el Aborigen de Víctor Bernay, ex DT del rival de turno, está uno por debajo de Cerro Porteño. El Legendario encadena cuatro triunfos, convirtiendo 8 goles en las últimas dos presentaciones, 4-1 a Sportivo Ameliano en La Arboleda y 4-0 a Olimpia en el Antonio Aranda.

Cerro y la chance de ampliar la ventaja

Cerro Porteño busca regresar al triunfo después del empate sin goles con Nacional y aumentar la ventaja en la cima de la tabla de posiciones. A días de la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el Ciclón de Diego Martínez, puntero con 17 unidades, es el único que todavía no perdió en el certamen local: registra 5 encuentros ganados y 2 empatados.

La formación de Guaraní vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Alexandro Maidana; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.

La formación de Cerro Porteño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Darío Espínola, Robert Piris da Mota, Jorge Morel, Federico Carrizo; Sergio Araújo y Luis Amarilla.