Fútbol Internacional

Omar Alderete: ¡debut y asistencia para el 1-0 del Sunderland!

Omar Alderete arrancó entre los suplentes, ingresó a los 53 minutos y 8 ocho después, asistió para el primer tanto del Sunderland en el regreso a la Premier League.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 12:35
Eliezer Mayenda (i), futbolista del Sunderland, define de cabeza luego de la asistencia de Omar Alderete en el partido frente a West Ham por la primera fecha de la Premier League en el Estadio De Luz, en Sunderland, Inglaterra.
Eliezer Mayenda (i), futbolista del Sunderland, define de cabeza luego de la asistencia de Omar Alderete en el partido frente a West Ham por la primera fecha de la Premier League en el Estadio De Luz, en Sunderland, Inglaterra.Reuters

¡Debut con asistencia de Omar Alderete en la Premier League de Inglaterra! El futbolista paraguayo arrancó entre los suplentes, ingresó a los 53′ por Jenson Seelt y ocho minutos después, condujo un avance por izquierda, ingresó a campo rival y envió un centro para el cabezazo de Eliezer Mayenda, quien marcó el 1-0 parcial del Sunderland AFC sobre el West Ham en el Estadio de Luz.

La asistencia de Omar Alderete en el 1-0

Enlace copiado