Omar Alderete: ¡debut y asistencia para el 1-0 del Sunderland!

¡Debut con asistencia de Omar Alderete en la Premier League de Inglaterra! El futbolista paraguayo arrancó entre los suplentes, ingresó a los 53′ por Jenson Seelt y ocho minutos después, condujo un avance por izquierda, ingresó a campo rival y envió un centro para el cabezazo de Eliezer Mayenda, quien marcó el 1-0 parcial del Sunderland AFC sobre el West Ham en el Estadio de Luz.

La asistencia de Omar Alderete en el 1-0