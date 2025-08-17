Fútbol

A qué hora juega Guaraní vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 12:33
El argentino Sergio Araújo (c), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
El argentino Sergio Araújo (c), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay. FERNANDO ROMERO

Guaraní y Cerro Porteño disputan un clásico por el liderato del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Ciclón, en la continuidad de la octava fecha, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Guaraní vs. Cerro Porteño, un clásico con la punta en juego

Guaraní vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Fernando Fernández (d), futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá.
Fernando Fernández (d), futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá.

Guaraní vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.

Guaraní vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado