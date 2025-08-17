Kane celebra el “inicio perfecto” de Luis Díaz en Bayern

“Creo que se puede ver ya lo que nos aporta” , destacó Kane, autor del otro gol del Bayern en la victoria 2-1 en Stuttgart ante el equipo local. El europeo destacó la actuación del colombiano Luis Díaz.

“Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él”, apuntó.

Luis Díaz hizo una celebración a modo de homenaje al portugués Diogo Jota, excompañero suyo en el Liverpool y que falleció en julio en un accidente de tráfico en España.

“Obviamente, Luis jugó con él y le conocía bien. Creo que todo el mundo del fútbol se une en un momento así. Ha sido un homenaje bonito. Es una situación triste, lo único que podemos hacer es transmitir nuestro amor y mantenernos unidos”, afirmó el astro inglés.

El Bayern Múnich afrontará el viernes próximo su arranque en la Bundesliga, con un partido en su estadio, el Allianz Arena, ante el RB Leipzig. AFP