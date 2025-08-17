Fútbol

Olimpia, con un arquero debutante en el clásico blanco y negro

Facundo Ezequiel Insfrán Lirussi, de 19 años, se dispone a custodiar el arco de Olimpia este domingo en el clásico blanco y negro contra Libertad, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 16:00. Será el cuarto golero franjeado en el torneo Clausura, después de Juan Ángel Espínola, Lucas Verza y Gastón Olveira.

16 de agosto de 2025 - 21:56
Facundo Ezequiel Insfrán Lirussi, nacido el 4 de mayo de 2006.
De destacada gestión en las formativas del Olimpia y en la selecciones menores, Facundo Insfrán fue probado este fin de semana por Ramón Díaz con vistas al choque dominical contra Libertad, en Sajonia, a las 16:00.

Lucas Verza viene de encajar cuatro goles contra Guaraní en Ciudad del Este, por lo que el conductor del Expreso Decano pretende dar cabida al golero más joven del plantel superior.

El Clausura se inició con Juan Ángel Espínola como golero titular. Tras la primera fecha fue transferido al argentino Newell’s Old Boys de Rosario.

Posteriormente ingresó Lucas Verza, quien alternó buenas y malas, hasta que en el clásico apareció el recuperado -a medias- Gastón Olveira, quien resintió la lesión.

Rezagado en la carrera por los puestos de vanguardia, el Decano tiene la misión de recuperación contra el Guma, que presentará un elenco prácticamente alternativo, priorizando su juego del jueves contra River Plate, en Buenos Aires (21:30), por Copa Libertadores.

Probable formación franjeada: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Rodrigo Pérez; Derlis González, Tiago Caballero e Iván Leguizamón.

