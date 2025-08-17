Olimpia, con un arquero debutante en el clásico blanco y negro

Facundo Ezequiel Insfrán Lirussi, de 19 años, se dispone a custodiar el arco de Olimpia este domingo en el clásico blanco y negro contra Libertad, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 16:00. Será el cuarto golero franjeado en el torneo Clausura, después de Juan Ángel Espínola, Lucas Verza y Gastón Olveira.