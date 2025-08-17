Resumen internacional: Alderete, con debut triunfal en la Premier

El Manchester City, destronado el pasado curso en Inglaterra, inició la Premier League 2025/26 con un triunfo como visitante por 4-0 en Wolverhampton, donde destacó Erling Haaland con un doblete.

Lea más: Alderete, con el pie derecho

El recién ascendido Sunderland, con la participación del paraguayo Omar Alderete desde el minuto 53, se impuso por 3-0 sobre al West Ham, regresando así de la mejor manera a un campeonato que había abandonado en 2017.

El brasileño Rodrigo Muñiz rescató un punto para el Fulham en el tiempo adicional contra el Brighton (1-1), con el paraguayo Diego Gómez desde el minuto 69.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La 1ª ronda. Viernes: Liverpool 4-Bournemouth 2. Ayer: Aston Villa 0-Newcastle 0, Brighton 1-Fulham 1, Sunderland 3-West Ham 0, Tottenham 3-Burnley 0 y Wolverhampton 0-Manchester City 4. Hoy, 10:00: Nottingham-Brentford y Chelsea-Crystal Palace. 12:30: Manchester United-Arsenal. Mañana, 16:00: Leeds-Everton.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barcelona arranca con victoria

En superioridad numérica de once contra nueve desde el minuto 39, el Barcelona inició cómodamente su defensa del título en la Liga española con una victoria 3-0 en el campo del Mallorca, con tantos de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

La 1ª ronda. Viernes: Girona 1-Rayo Vallecano 3 y Villarreal 2-Oviedo 0. Ayer: Mallorca 0-Barcelona 3, Alavés 2-Levante 1 y Valencia 1-Real Sociedad 1. Hoy, 12:00: Celta-Getafe. 14:30: Atlhetic Bilbao-Sevilla. 16:30: Espanyol-Atlético Madrid. Mañana, 16:00. Elche-Betis. Martes, 16:00: Real Madrid-Osasuna.

Supercopa para Bayern Múnich

Bayern Múnich, vigente campeón de Alemania, consiguió el primer título oficial de la temporada 2025/26, la Supercopa de Alemania, al ganar ayer por 2-1 al Stuttgart, gracias a los tantos de Harry Kane y del recién llegado Luis Díaz. Sobre el final Jamie Leweling marcó para el vigente monarca de la Copa de Alemania.

Bayern conquistó así por undécima ocasión –un récord– la Supercopa de su país.

Inter-Flamengo, capítulo 2

Inter de Porto Alegre y Flamengo se enfrentarán hoy por segunda vez seguida, esta vez por el Brasileirão. El miércoles el Fla se impuso en Río de Janeiro 1-0, por la Copa Libertadores, y a mitad de semana jugarán la revancha, en Porto Alegre.

La 20ª ronda. Ayer: Fluminense 2-Fortaleza 1, Ceará 1-Bragantino 0, Vitória 2-Juventude 2, Sport Recife 2-São Paulo 2 y Corinthians-Bahía. Hoy, 16:00: Mineiro-Gremio y Santos-Vasco da Gama. 18:30: Inter-Flamengo. 20:30: Botafogo-Palmeiras. Mañana, 20:00: Mirassol-Cruzeiro.

Fabio iguala al inglés Shilton

El portero brasileño Fabio, del Fluminense, igualó ayer al exarquero inglés Peter Shilton como el futbolista con más partidos profesionales disputados en la historia del fútbol, con 1.390.

Fabio Deivson Lopes Maciel, cerca de cumplir 45 años de edad, actuó en la victoria de su equipo 2-1 en el Maracaná contra el Fortaleza. El martes, si Fabio juega contra América de Cali por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Río, se convertirá en el jugador del mundo con más partidos disputados a nivel profesional.

Doblete de Ronaldo Martínez

El paraguayo Ronaldo Martínez señaló ayer dos goles con los que Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo de Almagro, del golero compatriota Orlando Gill.

La 5ª ronda del torneo Clausura. Viernes: Aldosivi 0-Belgrano 0, Instituto 0-Unión SF 4 y Racing 1-Tigre 2. Ayer: Platense 2-San Lorenzo 1, Huracán 1-Argentinos Juniors 0, Rosario Central 1-Riestra 1 y Vélez-Independiente. Hoy, 14:00: Gimnasia y Esgrima-Lanús y Defensa y Justicia-Newell’s. 16:15: Central Córdoba-Barracas y Banfield-Estudiantes. 18:30: River-Godoy Cruz. 20:30: Independiente Rivadavia-Boca. Mañana, 19:00: Sarmiento-Atlético Tucumán. 21:00: Talleres-San Martín SJ.

Lamela, asistente técnico

El extremo argentino Erik Lamela (33), que anunció su retiro como futbolista, ya ejerce como asistente del entrenador del Sevilla, su compatriota Matías Almeyda, hasta el punto que ayer estuvo en el entrenamiento matinal y por la tarde viajó a Bilbao, donde el equipo juega hoy ante el Athletic.

En un comunicado, el club recuerda que Lamela regresa al Sevilla FC solo un año después y que el argentino, que disputó 92 partidos oficiales en las tres temporadas en las que vistió la camiseta sevillista, anunció hace unos días su retirada como futbolista tras jugar la última campaña en el AEK de Atenas.