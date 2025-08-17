Xelajú, con el aporte goleador del paraguayo Pedro Báez

El resultado de 4-1 contra Real Estelí le permitió al Xelajú mantener el invicto y asegurar su presencia en los cuartos de final.

El partido comenzó con Xelajú volcado en la posesión del balón y en busca de abrir el marcador ante un rival bien plantado. La propuesta del conjunto guatemalteco dio frutos temprano.

Al minuto 6, Jesús López habilitó a Yilton Díaz, que definió de derecha para el 1-0.

Con la ventaja, Xelajú mantuvo la presión y, al 14, Juan Cardona rozó el segundo, pero su disparo se fue alto.

La respuesta del Real Estelí llegó al 18, cuando un remate de Carlos Preciado se desvió en un defensor, descolocó al portero Rubén Silva y terminó en el 1-1.

Siete minutos después, Kadeem Cole, asistido por Bancy Hernández, tuvo el segundo para los nicaragüenses, pero su disparo se marchó por encima.

La última ocasión clara de la primera parte fue para Jesús López, al 45, pero su remate fue bloqueado por la zaga y frustró el grito de gol en las gradas.

En la segunda parte, la primera ocasión fue para el Real Estelí al 53, con un cabezazo de Héctor Aranda que se fue desviado.

La respuesta de Xelajú llegó dos minutos después. Jorge Aparicio aprovechó un balón en el área para romper el empate y poner el 2-1.

Xelajú sentenció al minuto 83 con una rápida incursión de Claudio de Oliveira, que asistió al paraguayo Pedro Báez para el 3-1. Ya en el tiempo añadido, al 91, Elmer Cardoza cerró la goleada tras un pase de Juan Cardona. EFE