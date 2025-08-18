Nacional retorna al triunfo en el barrio Trinidad

Dos penales inocentes dieron ventaja al Albo

La primera etapa presentó un trámite áspero, con mucho tránsito en la mitad de la cancha, parcela en la que los equipos mostraron un rol más combativo que de generación de juego. Las dimensiones del campo invitaban a que los equipos propusieran generar peligro saltando líneas con pelotas largas.

La primera chance de riesgo nació en una recuperación de Meza, quien prolongó la réplica hacia Hugo Adrián. Él exigió a “Kili” Rojas con un derechazo esquinado que tuvo la buena respuesta del portero. Pasando el cuarto de hora, Mendoza, vía VAR, vio la roja directa luego de un pisotón en el tobillo derecho de Valdez, pero la diferencia numérica no se sintió.

Sobre el final de la primera etapa, tras un saque lateral al área de Núñez, en la disputa Salcedo extendió de más el brazo e impactó el rostro de Bailone. El juez sancionó la pena máxima de la que se encargó el propio delantero argentino, descolocando a Dufour con una ejecución al ángulo superior derecho.

En el inicio de la complementaria un tiro de esquina de Valdez cayó en la mano abierta dentro del área de Giménez, infracción sancionada vía VAR. De esta se encargó nuevamente Bailone, con una ejecución al medio. En tiempo de adición la “cruz amarilla” contó con la chance de descontar tras un penal dudoso de Cañete, pero “Kili” Rojas mantuvo su portería en cero tapando la ejecución de Chiquito Giménez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)