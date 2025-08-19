Fútbol

La fecha 9: Cuándo juega Cerro y a qué rival enfrenta Olimpia

Cerro Porteño, puntero invicto, y Olimpia, séptimo a 11 puntos, disputarán el mismo día la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

19 de agosto de 2025 - 09:44
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Guaraní por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño y Olimpia jugarán el mismo día por la novena ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Diego Martínez, puntero e invicto con 20 unidades, y el Decano de Ramón y Emiliano Díaz, séptimo a 11 puntos de la cima, disputarán la antepenúltima fecha de la primera rueda el domingo 24 de agosto.

El Azulgrana será local de Sportivo Trinidense en La Nueva Olla de Asunción: el partido será el segundo del día y arrancará a las 18:30, hora de nuestro país. En la antesala, entrará en acción el Franjeado, que regresa al Departamento de Alto Paraná, pero esta vez, para visitar a General Caballero en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: el juego será a las 16:00.

Los futbolistas de Libertad saludan a Ramón y Emiliano Díaz, entrenadores de Olimpia, en la previa del partido por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

La fecha 9 inicia el viernes y termina el lunes

Pero la rueda comenzará el viernes 22 a las 18:30: Nacional enfrentará a Atlético Tembetary en el Arsenio Erico. El sábado 23, 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano será a las 16:00 en el Río Parapití, mientas que Sportivo Luqueño vs. Recoleta, a las 18:30 en el Luis Salinas. El lunes, Libertad y Guaraní cerrarán el capítulo 9 a las 18:30 en La Huerta.

Fútbol paraguayo: Fecha 9 del Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

Nacional vs. Atlético Tembetary: 18:30, Arsenio Erico

Sábado 23 de agosto

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: 16:00, Río Parapítí

Sportivo Luqueño vs. Recoleta: 18:30, Luis Salinas

Domingo 24 de agosto

General Caballero vs. Olimpia: 16:00, Ka’arendy

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: 18:30, La Nueva Olla

Lunes 25 de agosto

Libertad vs. Guaraní: 18:30, La Huerta

