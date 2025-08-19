La fecha 9: Cuándo juega Cerro y a qué rival enfrenta Olimpia

Cerro Porteño y Olimpia jugarán el mismo día por la novena ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Diego Martínez, puntero e invicto con 20 unidades, y el Decano de Ramón y Emiliano Díaz, séptimo a 11 puntos de la cima, disputarán la antepenúltima fecha de la primera rueda el domingo 24 de agosto.

El Azulgrana será local de Sportivo Trinidense en La Nueva Olla de Asunción: el partido será el segundo del día y arrancará a las 18:30, hora de nuestro país. En la antesala, entrará en acción el Franjeado, que regresa al Departamento de Alto Paraná, pero esta vez, para visitar a General Caballero en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: el juego será a las 16:00.

La fecha 9 inicia el viernes y termina el lunes

Pero la rueda comenzará el viernes 22 a las 18:30: Nacional enfrentará a Atlético Tembetary en el Arsenio Erico. El sábado 23, 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano será a las 16:00 en el Río Parapití, mientas que Sportivo Luqueño vs. Recoleta, a las 18:30 en el Luis Salinas. El lunes, Libertad y Guaraní cerrarán el capítulo 9 a las 18:30 en La Huerta.

Fútbol paraguayo: Fecha 9 del Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

Nacional vs. Atlético Tembetary: 18:30, Arsenio Erico

Sábado 23 de agosto

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: 16:00, Río Parapítí

Sportivo Luqueño vs. Recoleta: 18:30, Luis Salinas

Domingo 24 de agosto

General Caballero vs. Olimpia: 16:00, Ka’arendy

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: 18:30, La Nueva Olla

Lunes 25 de agosto

Libertad vs. Guaraní: 18:30, La Huerta